Омелян хочет ввести "инспектора Фреймут" для самолетов: все, что старше 20 лет, не будет иметь права летать

Министр пообещал создать рейтинг авиакомпаний с анализом их работы.

В следующем году в Украине планируется запретить работу самолетов, срок использования которых превышает более 20 лет.

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Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам совещания с авиакомпаниями и туроператорами, передает корреспондент УНИАН.

«Все, что старше 20 лет, в Украине не будет иметь права летать», - заявил министр, уточнив, что сейчас в Украине есть самолеты старше 35 и 40 лет.

По словам министра, одновременно будет ужесточена проверка технического состояния самолетов, в том числе и салонов.

"Мы сегодня обсуждали возможность введения так называемого "инспектора Фреймут" для проверки состояния салонов. Ведь иногда именно салон не соответствует санитарным нормам, особенно у старых самолетов", - отметил Омелян.

Одновременно министр инфраструктуры анонсировал появление в Украине рейтинга авиакомпаний с качественной аналитикой относительно их работы с указанием частоты рейсов, среднего времени задержек и так далее.

Кроме того, в ближайшее время будет проведена техническая ревизия самолетов, которые в основном используются для нерегулярных перевозок.

Как сообщал УНИАН, 2 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал проведение расширенного совещания с участием представителей авиакомпаний и туристических операторов относительно сложившейся ситуации с массовыми отменами рейсов украинских туристов.

Информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Николаева, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.