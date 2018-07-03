В Госавиаслужбе рассказали, из-за какой поломки самолет Bravo Airways вернулся в "Борисполь"

Там отметили, что неисправность быстро устранили, после чего самолет вновь выполняет рейсы.

У самолета авиакомпании Bravo Airways, который с 200 пассажирами на борту вынужден был вернуться обратно в аэропорт «Борисполь» после 30 минут полета, отказал генератор.

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Об этом заявил и.о. первого заместителя главы Госавиаслужбы Сергей Коршук на брифинге по итогам совещания с представителями авиакомпаний и туроператоров.

«Такой факт был, там был отказ генератора. В случае отказа генератора экипаж должен осуществить посадку в ближайшем аэропорту. После того, как отказал генератор, он вернулся в аэропорт «Борисполь», пассажиры были высажены из самолета, на самолете заменили генератор. После того, как документально было подтверждено, что самолет исправный, он безопасно совершил полет и летает, слава Богу, и сейчас», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, около двухсот пассажиров, которые приобрели туристическую путевку у оператора JoinUp, заявили, что авиакомпания Bravo Airways пыталась вывести их на отдых в Египет на неисправном самолете, который через 30 минут после взлета был вынужден вернуться обратно в аэропорт «Борисполь».