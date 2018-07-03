В Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд, движение в направлении Одесса-Киев приостановлено

20:57, 03 июля 2018
Транспорт/Связь
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Поезд перевозил зерно и удобрения / фото InfoResist

В Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения, движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, в настоящее время полиция устанавливает обстоятельства аварии на железнодорожном перегоне около села Путиловка Великомихайловского района.

«Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов. 12 вагонов поезда легли на бок и еще у 12 оторвало ходовую часть. На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено», - отметили в главке.

Сейчас движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, потерпевших нет.

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