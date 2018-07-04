На земле, с неба и под водой: журналисты показали, как оккупанты охраняют Крымский мост (видео)

На Крымском мосту полицейские останавливают каждый десятый автомобиль, особенно если авто на иностранных номерах и с тонированными окнами.

Росгвардия и ФСБ охраняют Керченский мост. Осматривают и проверяют почти всех, кто решил проехать по сооружению.

За новостроем следят, как за стратегическим объектом: на боевых катерах, беспилотных субмаринах и с десятками камер наблюдения. Журналисты "Крым.Реалии" узнавали, чего боится оккупационная власть.

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"Керченский мост охраняют на земле, с неба и под водой. На всех 18 км автопоток контролируют сразу три блокпоста: на въезде с Керчи, Тамани и на острове Тузла. Останавливают полицейские каждый десятый автомобиль, особенно если авто на иностранных номерах и с тонированными окнами", - говорится в сюжете.

Кроме того, автобусы проверяют все без исключения. Часть пассажиров заставляют даже проходить через металлоискатели и полный осмотр личных вещей.

Как рассказали журналисты, с моря мост охраняют сотрудники Росгвардии и спецслужбы ФСБ.

Напомним, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.