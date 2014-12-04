Грузия ограничит полеты российских авиакомпаний

Попытка либерализации полетов между Россией и Грузией провалилась, пишет "Коммерсант".

Грузинские авиавласти с 8 декабря сократят общее количество рейсов "Аэрофлота" и "Сибири" между Москвой и Тбилиси с 14 до 10 в неделю, сообщили изданию в Минэкономики Грузии. Меры приняли в Агентстве гражданской авиации страны (подотчетно Минэкономики) на основании "категорического требования" национального перевозчика Georgian Airways. Агентство также отказалось дать "Трансаэро" и "Глобусу" (дочерняя компания "Сибири") "постоянную лицензию на регулярные полеты", добавили в министерстве.

Читайте такжеПосол США: НАТО признает стремление Грузии к членству, у Украины этого нетНа прошлой неделе Georgian Airways обвинила "Аэрофлот" в искусственном занижении цен на авиабилеты между Москвой и Тбилиси, в результате чего загрузка рейсов грузинской компании сократилась на 60-70%. Гендиректор Georgian Airways Иясе Зауташвили грозился вообще прекратить полеты на этом направлении. По его данным, годовой пассажиропоток Georgian Airways на маршруте Москва-Тбилиси составляет 60 тыс. человек (данные российских авиакомпаний не раскрываются). По данным источников издания в Тбилиси, для решения проблемы в пользу грузинского перевозчика были подключены "всевозможные связи в депутатских кругах и даже патриархия".

Регулярное прямое авиасообщение между Россией и Грузией было отменено в 2006 году (на короткий период восстанавливалось в 2008 году до военного конфликта в Южной Осетии). В 2010 году "Сибирь", "Уральские авиалинии" и Georgian Airways возобновили чартерные рейсы. О возобновлении регулярного сообщения сообщили в сентябре, а уже 26 октября "Аэрофлот" совершил первый полет из Москвы в Тбилиси.

По последним договоренностям, на этой линии ограничений по числу назначенных перевозчиков больше нет. Но разрешение властей РФ использовать маршрут получили 12 компаний, тогда как Georgian Airways — единственный перевозчик от Грузии. При этом в соглашении о воздушном сообщении двух стран от 1993 года указано, что при "эксплуатации договорных линий назначенная авиакомпания должна принять во внимание интересы другого перевозчика, работающего на том же маршруте".

В "Аэрофлоте" подтвердили получение телеграммы от Грузии с указанием сокращенного количества частот. В "Сибири" и Росавиации отказались от комментариев, в Минтрансе РФ заявили, что готовы на переговоры, предложение направят авиавластям Грузии.