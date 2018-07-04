«Дочка» мирового портового гиганта зашла в порт «Черноморск»

Таким образом, украинская «дочка» глобального оператора портовых услуг DP World присутствует уже в двух украинских портах.

Буксирная компания P&O Maritime Ukraine, принадлежащая одному из крупнейших портовых операторов в мире DP World (ОАЭ), зашла в морской порт «Черноморск» (Одесская обл.).

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Об этом сообщается в пресс-релизе компании P&O Maritime Ukraine.

«Летом 2018 года компания P&O Maritime Ukraine начала предоставлять буксирные услуги в порту «Черноморск». Таким образом, «дочка» глобального оператора портовых услуг P&O Maritime теперь присутствует в двух крупнейших морских портах Украины – «Южном» и «Черноморске», - говорится в сообщении.

Как уточняется, P&O Maritime Ukraine привела в «Черноморск» три буксира. Суда работают под украинским флагом. В экипаж новых буксиров компания привлекла в том числе и сотрудников портофлота Черноморского порта.

«Мы привели мощные буксиры и взяли в команду лучших профессионалов, потому что хотим гарантировать терминалам, судовладельцам и их агентам оперативный сервис и лучшие стандарты. Уверен, наш приход в Черноморск будет способствовать повышению качества услуг в акватории порта, а также становлению прозрачного и конкурентного рынка буксирных услуг в Украине», – отметил генеральный директор компании Михаил Соколов.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему портовому оператору мира DP World Group, приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping, и начала предоставлять буксирные услуги в порту «Южный». Со-инвестором сделки стала инвестиционная компания SD Capital, принадлежащая Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко. Через некоторое время после начала работы, LB Shipping сменила бренд на P&O Maritime Ukraine. Компания намерена расширить свое присутствие в других крупных портах Украины.

Морской торговый порт «Черноморск» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.