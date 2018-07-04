Рада хочет ужесточить наказание за ДТП с тяжелыми последствиями, совершенное пьяным водителем

Таких водителей предлагается лишать свободы на срок от 8 до 10 лет. За это решение проголосовали 240 из 334 народных депутатов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах (№7064).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 240 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств».

В ней устанавливается, что деяния, предусмотренные частями второй и третьей статьи 286, совершенные лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок 10 лет.

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Во второй и третьей частях статьи 286 говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение, или же гибель нескольких лиц.

Сейчас законодательство предусматривает наказание за это в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового, а также, соответственно, в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Законопроектом также предлагается установить, что лицо, лишенное права управления транспортным средством за деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, не имея права на управление транспортным средством, управляло им, - наказывается лишением свободы на срок 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами пожизненно.

Кроме того, законопроектом в законе «Об основах национальной безопасности Украины» к угрозам национальным интересам и национальной безопасности Украины в экономической сфере добавляется неэффективность государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения, рост аварийности на автомобильных дорогах, прогрессирующий рост количества дорожно-транспортных происшествий из-за пребывания за рулем лиц в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время к основным направлениям государственной политики по вопросам нацбезопасности в экономической сфере добавляется усиление профилактики аварийности на автомобильных дорогах, в том числе, с участием лиц, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, с целью повышения уровня безопасности дорожного движения и минимизации негативных социально экономических последствий.

Ранее сообщалось, что до конца года в Украине водители-нарушители начнут получать "письма счастья". Нацполиция планирует запустить систему автоматической видеофиксации нарушений ПДД и отправлять водителям квитанции об уплате штрафа по почте.