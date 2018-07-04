Вход на станцию метро «Выставочный центр» ограничат в дни Atlas Weekend

Наземный транспорт, при этом, будет работать на час дольше.

В дни фестиваля Atlas Weekend на станции столичного метро "Выставочный центр" будут вводить ограничения на вход пассажиров.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Киевский метрополитен», речь идет об ограничении в вечерние часы, когда завершаются концерты в рамках Atlas Weekend, который проходит на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ), а именно будут частично закрывать входные двери в вестибюль метро во избежание давки на платформах и в целях безопасности пассажиров.

«Работники станции будут мониторить ситуацию о нахождении критического количества пассажиров на платформах и в зале станции. И соответственно будут ограничивать, если, как вчера, будет идти много людей и станция метро не может принять такое количество пассажиров. В этот момент может работать даже одна дверь на вход. По мере вывоза людей со станции, двери будут открывать постепенно. Это делается во время всех массовых мероприятий. То есть регулируется вход на станцию в течение нескольких часов в оперативном порядке», - пояснили в метрополитене.

В пресс-службе метро напомнили, что метрополитен с 4 по 7 июля работает в обычном графике. Подземка будет работать на час дольше в последний день фестиваля Atlas Weekend, то есть 8 июля.

Также наземный транспорт будет работать на 1 час дольше.

Друзі! Важливо!

З 4 до 7 липня метро працює у звичайному графіку.

Для уникнення тисняви та накопичення пасажиропотоку на станція "Виставковий центр" буде обмежуватися на вхід задля безпеки

Наземний транспорт працюватиме на 1 годину довше.https://t.co/sjAh4QtHL6@atlasweekendpic.twitter.com/N5BE8UzIKc — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 4, 2018

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend будет продлена работа общественного транспорта.