Вход на станцию метро «Выставочный центр» закроют до последнего дня Atlas Weekend

14:34, 04 июля 2018
Транспорт/Связь
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Гостям Atlas Weekend в ближайшие дни лучше не рассчитывать на метро / УНИАН

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Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, ограничение на вход вводится для избежания давки и накопления пассажиропотока.

Наземный транспорт, при этом, будет работать на час дольше.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend будет продлена работа общественного транспорта.

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Теги: #метро#Atlas Weekend