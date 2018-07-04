Вход на станцию метро «Выставочный центр» закроют до последнего дня Atlas Weekend
14:34, 04 июля 2018Транспорт/Связь
74 0
Наземный транспорт, при этом, будет работать на час дольше.
Гостям Atlas Weekend в ближайшие дни лучше не рассчитывать на метро / УНИАН
Киевское метро с 4 по 7 июля будет работать по обычному графику, а станция метро «Выставочный центр» в этот период будет закрыта на вход.
Читайте также"Были приключения": Олег Винник рассказал о нелегком пути к славе
Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, ограничение на вход вводится для избежания давки и накопления пассажиропотока.
Наземный транспорт, при этом, будет работать на час дольше.
Друзі! Важливо!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 4, 2018
З 4 до 7 липня метро працює у звичайному графіку.
Для уникнення тисняви та накопичення пасажиропотоку на станція "Виставковий центр" буде обмежуватися на вхід задля безпеки
Наземний транспорт працюватиме на 1 годину довше.https://t.co/sjAh4QtHL6@atlasweekendpic.twitter.com/N5BE8UzIKc
Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend будет продлена работа общественного транспорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter