Вход на станцию метро «Выставочный центр» закроют до последнего дня Atlas Weekend

Наземный транспорт, при этом, будет работать на час дольше.

Киевское метро с 4 по 7 июля будет работать по обычному графику, а станция метро «Выставочный центр» в этот период будет закрыта на вход.

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Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, ограничение на вход вводится для избежания давки и накопления пассажиропотока.

Наземный транспорт, при этом, будет работать на час дольше.

Друзі! Важливо!

З 4 до 7 липня метро працює у звичайному графіку.

Для уникнення тисняви та накопичення пасажиропотоку на станція "Виставковий центр" буде обмежуватися на вхід задля безпеки

Наземний транспорт працюватиме на 1 годину довше.https://t.co/sjAh4QtHL6@atlasweekendpic.twitter.com/N5BE8UzIKc — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 4, 2018

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend будет продлена работа общественного транспорта.