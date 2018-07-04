"Укрзализныця" пообещала возобновить через час движение поездов в направлении Одесса – Киев

Последствия схода грузовых вагонов в Одесской области планируется ликвидировать к 16:00.

Государственная акционерная компания «Укрзализныця» завершает работы по возобновлению движения поездов в направлении Одесса - Киев, которое было прекращено в результате аварии грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

«Железнодорожники регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» завершают работы по возобновлению движения поездов на перегоне Ивановка - Веселый Кут, где вчера, 3 июля, в 14:18 произошел сход 14 вагонов грузового поезда», - говорится в сообщении.

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Как уточняют в компании, сейчас над восстановлением четырехпутной решетки на нечетной колее работают специалисты путевых машинных станций Цветково, Усатово и Вапнярка.

«Работы планируется завершить к 16.00, после чего движение железнодорожного транспорта на участке будет полностью возобновлено», - сообщили в "Укрзализныце".

Как отмечается, в результате инцидента было повреждено около 150 м четырехпутной решетки нечетной колеи, 100 м четырехпутной решетки четной колеи и одна опора контактной сети.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения, вследствие чего движение поездов в направлении Одесса - Киев было приостановлено.

4 июля в 05:00 работники путевой машинной станции Усатово уложили новою четырехпутную решетку на четной колее - и в 7:16 движение железнодорожного транспорта на четной колее перегона было возобновлено.

Из-за схода вагонов грузового поезда были изменены маршрут и график движения 16 пассажирских поездов.

Из-за схода вагонов грузового поезда изменили маршрут и график движения 16 пассажирских поездов. Сейчас с задержками прибыли в конечный пункт такие поезда: №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (на 5 часов 42 минуты), №258 Одесса - Львов (на 5 часов 31 минуту), №26 Одесса - Рахов/Перемышль (на 4 часа 27 минут), №108 Одесса - Ужгород (на 4 часа 16 минут), №12 Одесса - Львов (на 4 часа 57 минут), №223 Киев - Одесса (на 5 часов 56 минут), №23 Москва - Одесса (на 6 часов 10 минут).

На месте происшествия проводится служебное расследование. После тщательного обследования поврежденной колеи и технического состояния вагонов будут установлены причины схода.