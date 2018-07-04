Минэкономразвития ожидает решения ВТО по транзитному спору с Россией до конца года

Россия в конце июня продлила ограничения транзита еще на полгода - до 1 января 2019 года.

Министерство экономического развития и торговли ожидает решения Всемирной торговой организации по иску Украины в отношении ограничения Россией транзита в страны Средней Азии до конца 2018 года.

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Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

«Сейчас дело находится в активной стадии, решение ожидается до конца 2018 года», - говорится в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что дискриминационные меры, примененные Россией, являются непрозрачными и политически мотивированными, а также нарушают международные обязательства, представляя собой торговую агрессию против Украины.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Россия приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной. Среди таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. 2 января Украина ввела зеркальные торговые меры, а именно - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет.

С 1 января 2016 года Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составляет порядка 1,8 млрд долларов в год.

Россия в конце июня продлила ограничения транзита еще на полгода - до 1 января 2019 года.