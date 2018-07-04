Бреющий полет украинского самолета-гиганта "Мрия" в Боливии поразил интернет (видео)

Очевидцы сняли видео, как огромный Ан-225 при заходе на посадку пролетает на сверхнизкой высоте.

Украинский турбовинтовой транспортный самолет Ан-225 "Мрия" поразил очевидцев пролетом на сверхнизкой высоте во время посадки в Боливии.

Видео маневра самого большого транспортного самолета в мире сняли очевидцы и опубликовали в сети. На записи видно, как самолет при заходе на посадку пролетает на сверхнизкой высоте. Самолет пролетел над линиями электропередач, и из-за оптической иллюзии многие СМИ и интернет пользователи сочли, что самолет-гигант сумел пролететь под ними.

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Как сообщал УНИАН, ранее штурмовик ЗСУ Су-25 пролетел на гранично низкой высоте у побережья Азовского моря в Кирилловке в Запорожской области.