Продажи новых автомобилей в Украине в ноябре упали более чем в 2 раза

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

По данным "Укравтопрома", лидером авторынка за ноябрь стала японская компания Toyota, спрос на автомобили которой увеличился на 19% - до 836 авто. Падение продаж относительно ноября 2013 года для марки Toyota составило 49%.

На втором месте Ford с результатом 474 авто, занявший в октябре 9 место. По сравнению с предыдущим месяцем Ford улучшил свои продажи на 72%, а по сравнению с результатом ноября 2013 года продажи упали на 38%.

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Третье место заняла компания Nissan с результатом 410 авто, занимавшая в октябре 6 место. Продажи автомобилей марки Nissan по сравнению с октябрем увеличились на 24%, а по сравнению с ноябрем 2013 года ухудшились на 37%.

Всего с начала года на украинском рынке новых легковых автомобилей было продано 89 391 авто, что на 54% меньше, чем за аналогичный период 2013 года.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в октябре 2014 года снизились почти втрое, до 5,9 тыс. штук.

Также сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре упали на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 76 799 штук.

Продажи новых автомобилей по итогам 2013 года заняли две трети от общего объема первичного авторынка и составили 232,894 тыс. единиц. Из них легковых автомобилей продано 213,3 тыс. штук, коммерческих – 16,4 тыс., автобусов – 3,2 тыс.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.