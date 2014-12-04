«Укрзализныця» назначила на зимние праздники дополнительный поезд Киев - Винница

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") УНИАН сообщили, что дополнительный поезд №795/796 по маршруту Киев – Винница будет отправляться из столицы 31 декабря, 7 и 11 января в 08:14 и прибывать в Винницу в 11:18. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 11:50 и прибывать в Киев в 14:22.

Кроме того, «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных рейсов круглогодичного двухгруппного поезда № 782/774, 773/781 сообщением Кременчуг, Полтава – Киев. В частности, поезд отправится в дополнительные рейсы из этих городов 30 декабря и 6 января.

Читайте такжеУЗ назначила доппоезда на Новый год в Кременчуг и Полтаву

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда по наиболее популярным маршрутам, а также включает дополнительные вагоны в состав графиковых поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила ряд дополнительных поездов, соединяющих столицу с Ужгородом, Ивано-Франковском, Каменец-Подольским, Николаевом и Одессой.

В среднем ежесуточно «Укрзализныця» предлагает пассажирам на период новогодних праздников более 55 тыс. мест в 99 поездах внутреннего сообщения, не считая крымского, донецкого и луганского направлений.