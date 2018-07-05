Движение поездов в направлении Одесса – Киев полностью восстановили после аварии

11:16, 05 июля 2018
Транспорт/Связь
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«Укрзализныця» полностью восстановила движение поездов после аварии / фото УНИАН

Государственная акционерная компания «Укрзализныця» полностью восстановила движение поездов в обоих направлениях на перегоне «Ивановка – Веселый Кут» участка «Подольск – Раздельная» регионального филиала «Одесская железная дорога», который был перекрыт в результате аварии грузового поезда.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В 1:30 5 июля по непарной колее перегона была уложена новая рельсошпальная решетка силами работников путевых машинных станций Цветково, Усатово и Вапнярка. В 2:32 непарная колея перегона была открыта для движения поездов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения, вследствие чего движение поездов в направлении Одесса - Киев было приостановлено.

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Теги: #авария#поезд сошел с рельсов#движение поездов