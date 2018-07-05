Названа окончательная дата подорожания проезда в Киеве

Без повышения тарифов на проезд в общественном транспорте не избежать кризиса в транспортной сфере столицы, говорит Кличко.

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева состоится 14 июля.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета, передает пресс-служба КГГА.

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Разовый проезд будет стоить 8 гривень, однако для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет стоить 6,50 грн в среднем.

По словам Кличко, это все равно ниже себестоимости проезда. Также он подчеркнул, что столичная власть оставляет бесплатный проезд для льготников.

"Последнее, что хочу подчеркнуть: сегодня все манипулируют цифрой 8 гривень за проезд. Это стоимость разовой поездки! Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет стоить 6,50 грн в среднем. И это все равно ниже его себестоимости!", – заявил мэр Киева.

Как сообщал УНИАН, финансовым планом коммунального предприятия «Киевпастранс», который был обнародован в апреле, предусмотрено повышение тарифа с 15 июля на перевозку пассажиров в наземном общественном транспорте к 8 грн за разовую поездку.