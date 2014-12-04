«Днепроавиа»: не существует причин для введения запрета на рейсы «Днепропетровск-Москва»

Украинская авиакомпания «Днепроавиа» заявила, что не существует причин для введения запрета на осуществление рейсов по направлению «Днепропетровск-Москва».

Об этом сообщает пресс-служба «Днеправиа».

Как отмечают в сообщении, авиакомпания «Днеправиа» 28 ноября получила телеграмму от Государственной авиационной службы Украины о том, что с 1 декабря выполнение рейсов российских авиакомпаний «Аэрофлот» «Трансаэро», «Ютэйр», а также украинских «Ютэйр-Украина» и «Днеправиа» по маршруту Москва-Днепропетровск до особого указания запрещается.

«На сегодняшний день, по маршруту «Днепропетровск-Москва» только одна авиакомпания выполняет полеты и это «Днеправиа». Итак, телеграмма, которая была выдана 28 ноября 2014 в 19:22, касается только «Днеправиа». Напрашивается вполне определенный вывод, что украинская авиационная власти своими действиями сознательно наносят вред исключительно одной украинской авиакомпании», - отмечают в компании.

В авиакомпании предполагают, что это указание, возможно, связано с запретом полетов над территорией Украины самолетов российских авиакомпаний.

«Это достаточно логичный поступок во время проведения АТО и введение санкций против России», - отмечают в компании. Но в то же время, в «Днеправиа» возникают вопросы, вызвано ли такое распоряжение невозможностью обеспечить безопасность полетов над территорией Днепропетровской области?

«Тогда логично было бы запретить все рейсы из Днепропетровского аэропорта, мотивируя это близостью к зоне АТО - ведь рейс на Москву ничем не отличается от рейса на Вену, Стамбул или Киев. Но это не происходит. Запрещается обслуживание только одного украинско-российского маршрута - с единственным эксплуатантом - авиакомпанией «Днеправиа». Возможно таким образом вводятся санкции против российских авиакомпаний? Тогда напрашивается запрет на другие направления указанных в приказе авиакомпаний - в Киев, Львов, и Одессу», - отмечает авиаперевозчик.

В «Днеправиа» добавляют, что при наличии 400 км неконтролируемых сухопутных границ, огромного количества автомобильных переходов и железнодорожных маршрутов, закрытие единственной полностью контролируемой воздушной границы в отдельно взятом городе явно не является решением проблемы проникновения в Украину «нежелательных элементов».