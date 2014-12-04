«Укрзализныця» на праздники готова перевезти около 1,4 млн пассажиров

«С 25 декабря по 13 января в среднем будут ежесуточно курсировать 125 поездов дальнего следования. «Укрзализныця» предлагает пассажирам на этот период почти 1,4 млн мест в поездах дальнего следования», - сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, в западном направлении «Укрзализныця» предлагает пассажирам 334,2 тыс. билетов, из них в свободной продаже остаются более 180 тыс. проездных документов.

«В настоящее время на праздничный период в продаже в целом есть 959,6 тыс. свободных мест. В среднем на Западную Украину будут отправляться ежесуточно 26 поездов», - отметила «Укрзализныця».

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Также сообщается, что в южном направлении, в частности, в направлении Одессы, ведомство обеспечило более 177 тыс. мест для пассажиров, из которых в свободной продаже остаются 128,8 тыс. билетов. В среднем в данном направлении по железным дорогам страны будут ежесуточно курсировать 15 поездов.

«Укрзализныця» продолжает анализировать спрос на наиболее востребованные маршруты, назначать дополнительные поезда и увеличивать количество рейсов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила ряд дополнительных поездов, соединяющих столицу с Ужгородом, Ивано-Франковском, Каменец-Подольским, Николаевом, Одессой, Винницей.