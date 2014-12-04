Железные дороги Украины в ноябре перевезли 3,3 млн тонн зерновых

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, ежесуточное количество груженых вагонов-зерновозов в ноябре этого года составило 1 692 вагона, что на 117 единиц парка меньше аналогичного периода 2013 года, однако больше плана на 39 зерновозов.

По данным пресс-службы, рабочий парк отечественных зерновозов за указанный период увеличился по сравнению с ноябрем 2013 года на 17,6% - до 13 420 вагонов, что является достаточным количеством для перевозки 3,5 млн тонн зерна ежемесячно и более 42 млн тонн в год.

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Общий оборот зерновозов в ноябре составил 7,8 суток, что больше аналогичного периода 2013 года на 1,78 суток.

В частности, железные дороги погрузили 3 млн тонн зерна, задействовав в перевозках более 46 тыс. вагонов, из них на экспорт в порты было отправлено 2,87 млн тонн (43,8 тыс. вагонов), а на внутренний рынок было отправлено 134 тыс. тонн (более 2,4 тыс. вагонов).

"В ноябре «Укрзализныця» сформировала и отправила 437 поездов и маршрутных групп вагонов - всего более 22 тыс. вагонов зерна. Общий объем маршрутизации зерна по железным дорогам составил 47,8%», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-октябре 2014 года увеличили погрузку зерновых грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% - до 18,8 млн тонн, задействовав в перевозках 292,6 тыс. вагонов.

Объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократился по сравнению с 2012 годом - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.