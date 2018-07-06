Появилось впечатляющее видео взлета украинской "Мрии" из кабины пилота

08:59, 06 июля 2018
Транспорт/Связь
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На видео видно, как &quot;Мрия&quot; взлетает / Скриншот

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Это произошло в аэропорту Чиморе в Боливии. Ролик опубликован на канале "D Antonov" в YouTube.

Ранее украинский турбовинтовой транспортный самолет Ан-225 "Мрия" поразил очевидцев пролетом на сверхнизкой высоте во время посадки в Боливии.

Справка УНИАН. Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.

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Теги: #самолет#Мрия