Появилось впечатляющее видео взлета украинской "Мрии" из кабины пилота
08:59, 06 июля 2018Транспорт/Связь
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Ан-225 "Мрия" является самым большим транспортным самолетом в мире.
На видео видно, как "Мрия" взлетает / Скриншот
В сети показали видео, на котором зафиксирован момент взлета украинского самолета Ан-225 "Мрия" из кабины пилота.
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Это произошло в аэропорту Чиморе в Боливии. Ролик опубликован на канале "D Antonov" в YouTube.
Ранее украинский турбовинтовой транспортный самолет Ан-225 "Мрия" поразил очевидцев пролетом на сверхнизкой высоте во время посадки в Боливии.
Справка УНИАН. Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.
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