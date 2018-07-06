ДТП и дорожные работы на мостах осложнили проезд на правый берег столицы
09:34, 06 июля 2018Транспорт/Связь
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Наиболее доступными остаются Дарницкий мост и мост метро, которые начали испытывать повышенную нагрузку.
Скриншот Яндекс.Пробки
Движение на мосту Патона и Южном мосту в Киеве осложнено из-за ДТП и дорожных работ. На левом берегу столицы из-за ДТП осложнен также проезд к Северному мосту.
Об этом свидетельствуют данные сервисов Google и Яндекс, позволяющие отслеживать уровень пробки. Наиболее доступными остаются Дарницкий мост и мост метро, которые начали испытывать повышенную нагрузку.
По состоянию на 9:20 уровень пробок в Киеве, однако, не превышает пяти баллов.
Скриншот - Карти Google
Скриншот - Карти Google
Ранее сообщалось, что в Киеве до 30 августа частично ограничат движение транспорта на мосту имени Патона. Ограничения вводятся из-за ремонта монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.
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