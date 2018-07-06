Самолет, съехавший со взлетной полосы в аэропорту "Киев", утилизировали (видео)

Этим летом, наряду с туристическим коллапсом в аэропортах, эта история о самолете, который съехал со взлетной полосы, стала резонансной и напугала пассажиров.

Самолет, который ранее съехал со взлетной полосы в Жулянах, утилизировали.

Об этом рассказали ведущие ток-шоу "Право на владу" в прямом эфире. Этим летом, наряду с туристическим коллапсом в аэропортах, эта история о самолете, который съехал со взлетной полосы, стала резонансной и напугала пассажиров.

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Как сообщал УНИАН, 14 июня в аэропорту "Киев" им. Сикорского самолет авиакомпании Bravo Airways во время приземления выкатился за взлетно-посадочную полосу.

В пресс-службе аэропорта заверили, что из 169 пассажиров на борту никто не пострадал. В авиакомпании, которая обеспечивала перелет из Анталии, пояснили, что посадка самолета осуществлялась в тяжелых погодных условиях.

Однако пассажиры заявляли, что проблемы с самолетом начались еще до посадки, а во время его "падения" экипаж исчез и не разъяснял людям на борту правила эвакуации.