Литва обратилась в Совет ЕС, требуя разобраться с таможенными "новшествами" России

Литва обратилась в Совет Европейского Союза с заявлением, что Федеральная таможенная служба России ужесточила контроль грузового и легкового транспорта на российско-литовской границе, передает ТАСС.

Согласно утверждению литовской стороны, "эти меры могут оказать значительное влияние на транспортный сектор Литвы, результатом чего станут серьезные экономические последствия и финансовые потери для ряда экономических операторов, а именно: экспортеров, импортеров и транспортных компаний".

Читайте такжеГрибаускайте назвала РФ "хищным соседом с залитыми кровью руками"Литовские власти, в частности, недовольны тем, то ФТС РФ ужесточила досмотр транспортных средств с литовскими номерами без уведомления официального Вильнюса о принятом решении. Согласно утверждению литовской стороны, российские таможенники ввели 100-процентную проверку грузовиков из Литвы, что в значительной степени увеличило время их прохождения через границу. В неблагоприятной ситуации оказались также водители легкового транспорта с литовскими номерами, следующего в РФ.

Напомним, 24 ноября т.г. Литва вручила послу России Александру Удальцову ноту протеста в связи с ситуацией на границе с Калининградской областью. По словам главы литовского МИДа Андрюса Криваса, "российские пограничники и таможенники… наносят урон межгосударственным отношениям в областях экономики, человеческих контактов, культуры и др.". Литовский МИД потребовал от российской стороны "прекратить эту дискриминационную практику".

В то же время, в СМИ появились предположения, что осложнения вызваны тем, что президент Литвы Дали Грибаускайте назвала Россию "террористическим государством".