Журналисты рассказали, как белорусов массово используют для ввоза «євроблях» в Украину (видео)

Распространенность такой схемы подтверждают продавцы автомобилей на луцком авторынке.

Для ввоза в Украину автомобилей на европейских номерах без растаможки созданы схемы с участием украинцев и белорусов из приграничных сел.

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Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Журналисты раскрыли подобную схему на Волынской таможни Государственной фискальной службы.

Автомобиль с территории Евросоюза в режиме транзита заезжает в Украину, например, через пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области, что на границе с Польшей. В таком статусе имеет право находиться в стране максимум 10 дней. За это время авто едет на другой пункт пропуска, например, «Доманово», уже на границе с Беларусью.

И тут начинаются интересные вещи. Авто выезжает с Украины, однако не въезжает в Беларусь. На нейтральной территории в автомобиль садится гражданин Беларуси, который имеет доверенность от владельца авто. Он заезжает в Украину, выходит из авто и вскоре, иногда пешком, возвращается в Беларусь.

Автомобиль остается у пользователя-украинца, который также получает доверенность от собственника.

Распространенность такой схемы подтверждают продавцы автомобилей на луцком авторынке.

От источников на таможне журналисты получили данные за несколько месяцев с ввоза автомобилей гражданами Беларуси на литовских и польских номерах в Украину. Нередко это - жители сел и небольших городов недалеко от границы с Украиной.

Только за май через таможенный пост "Доманово" (Волынская область) въехали почти 3 тысячи нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией, за рулем которых были граждане Беларуси.

Как сообщал УНИАН, с осени 2017 года владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в многих регионах Украины проводили акции протеста, требуя от правительства снизить цену растаможки автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Впоследствии в Государственной фискальной службе сообщили о начале расследования таможенными органами Литвы по запросу украинских коллег относительно законности ввоза и использования на территории нашей страны транспортных средств с литовской регистрацией.

В ГФС ранее сообщали, что по состоянию на начало февраля в Украине находится почти 425,4 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тысяч - с нарушением срока пребывания.

В течение 2017 года в Украину было ввезено 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.