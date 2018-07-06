ЕБРР выделит Мариуполю 13 миллионов евро для закупки троллейбусов

Дополнительно город получит до 2 млн евро от Фонда чистых технологий и 3 млн евро от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет кредит на 13 млн евро на закупку 72 троллейбусов с низким полом для Мариуполя.

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Как передает корреспондент УНИАН, кредитное соглашение со стороны ЕБРР подписал управляющий директор в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, со стороны города – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Помимо наших кредитных средств, также для этого проекта предоставит кредит в размере 2 млн евро Фонд чистых технологий. Также будет грантовое финансирование на 3 млн евро, которое мы только что подписали, от Фонда E5P (Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде), крупнейшим донором которого является Европейский Союз», - отметил в ходе церемонии подписания Франсис Малиж.

Кроме того, ЕБРР мобилизует до 460 тысяч евро в форме грантов технической помощи для поддержки реализации проекта в рамках программы поддержки муниципальных проектов Евросоюза.

По его словам, кредит поможет городу, численность населения которого в последние годы выросла на 20% за счет 100 тысяч переселенцев в связи с событиями на востоке Украины.

Новые троллейбусы будут более комфортными для пассажиров с детскими колясками, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

В то же время, обновленный троллейбусный парк города сократит потребление электроэнергии на 40%, что будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу.

Вадим Бойченко, в свою очередь, заявил, что новые троллейбусы появятся на улицах города уже в следующем году.

«В ближайшее время, наверное, это будет сентябрь, мы объявим тендер. Может бы, в начале октября. Это сложная процедура. Исключительно будем делать на площадке Prozorro. 2-3 месяца займут торги, потом еще будет время на оспаривание торгов и на заключение договора. То есть, мы выходим где-то к январю на подписание договора, и потом будет поставка», - пояснил мер города.

По его словам, проект будет способствовать созданию порядка 200-250 новых рабочих мест в городе, а в перспективе – до 500.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. Начиная с 1993 года, банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению свыше 12 млрд евро в рамках 4 сотен проектов.