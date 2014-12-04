Скоростной поезд Киев-Одесса будет делать допостановки в Винницкой области

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, в рамках оптимизации графика движения ввело дополнительные остановки дневного скоростного поезда категории «Интерсити+» №763/764 Дарница, Киев – Одесса на станциях Вапнярка и Жмеринка Винницкой области.

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») УНИАН сообщили, что новый график начнет действовать с 20 декабря.

Согласно сообщению, поезд №763 будет отправляться со станции Дарница в 16:07, делать остановку на станции Киев-Пассажирский в 16:22, в Виннице – в 18:54, в Жмеринке – в 19:29, в Вапнярке – в 20:23 и прибывать в Одессу в 23:33.

В обратном направлении, начиная с 21 декабря, поезд №764 будет отправляться в 5:47, делать остановку в Вапнярке в 09:00, в Жмеринке – в 09:51, в Виннице – в 10:26, на станции Киев-Пассажирский – в 12:41 и прибывать на станцию Дарница в 13:08.

«Билеты на этот скоростной поезд уже доступны на портале бронирования билетов http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеHyundai из Киева по субботам вместо Запорожья будет курсировать в ХарьковКак сообщал УНИАН, УЖСК с 28 ноября 2014 года продлила маршрут курсирования скоростного поезда №734/733 сообщением Киев - Днепропетровск до Красноармейска (Донецкая область).Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В этом году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.