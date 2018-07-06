Продажи электромобилей в Украине выросли в 1,5 раза: самые популярные модели

Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf.

Продажи автомобилей с электродвигателями в Украине в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 1,5 раза – до 1915 штук, сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

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«За шесть месяцев украинский парк электромобилей пополнился на 1915 авто. Таким образом, по сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на автомобили, работающие исключительно на электротяге, вырос в полтора раза», - говорится в сообщении.

В Ассоциации отмечают, что удовлетворение такого спроса происходило в основном за счет импорта бывших в эксплуатации машин, доля которых в первичных регистрациях составила 85%.

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, 1282 авто этой модели с января по июнь получили украинскую прописку.

Вторым по количеству первичных регистраций, с десятикратным отставанием от лидера, стал автомобиль BMW i3, предпочтение которому отдали 129 автомобилистов.

Tesla Model S выбрали 95 украинцев, и это третий результат полугодия на рынке электрокаров.

На четвертом месте Mercedes-Benz B Electric Drive, в активе этого электромобиля 57 регистраций.

Замыкает пятерку лидеров электрический Smart Fortwo – 50 шт.

Также в ТОП-10 первичного рынка электрокаров по итогам первого полугодия вошли следующие модели: Tesla Model X – 46 шт., KIA Soul EV – 37 шт., Toyota RAV-4 EV – 33 шт., Volkswagen е-Golf – 31 шт., Fiat 500е и Hyundai Ioniq с одинаковым результатом – по 26 авто.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились в 2,3 раза – до 2697 единиц.

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.