"Укрзализныця" за 6 лет потратила 16 миллионов гривень на ремонты скоростных поездов из-за вандалов

В компании подчеркивают, что действия хулиганов не только наносят значительный материальный ущерб государству, но и несут угрозу безопасности движения.

Государственная акционерная компания «Укрзализныця» потратила около 16 млн грн на проведение внеплановых ремонтов скоростных поездов отечественного и корейского производства из-за актов вандализма в течение последних шести лет.

«За время эксплуатации скоростных поездов, с 2012-го по июнь 2018-го включительно, общие затраты на внеплановые ремонты поездов, связанные с актами вандализма и вмешательством посторонних лиц, составили около 16 млн грн», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Читайте также"Укрзализныця" увеличила до 11 количество дополнительных поездов ко Дню Конституции

Так, ущерб компании в связи с повреждением внешнего оборудования скоростных поездов корейского и отечественного производства, в частности, салонных окон вагонов и лобового стекла кабины машинистов, составил 12,4 млн грн. Кроме того, более 3 млн грн «Укрзализныця» потратила на устранение повреждений электропоездов в результате столкновения с посторонними предметами, людьми и животными, которые находились на путях, а также на устранение граффити.

Как отметили в компании, действия хулиганов не только наносят значительный материальный ущерб государству и доставляют дискомфорт пассажирам, но и представляют угрозу безопасности движения, подвергая пассажиров, персонал железной дороги и самих себя опасности.

Как сообщал УНИАН, в течение января-июня этого года поездами «Интерсити +» и «Интерсити» воспользовались почти 2,76 млн пассажиров, а их заполняемость достигла 99%