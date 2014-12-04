Из Киева в Кривой Рог запустят скоростной поезд

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, назначила скоростной поезд категории «Интерсити+» №739/740 по новому маршруту Киев – Кривой Рог, который начнет курсировать с 12 декабря.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что на данном маршруте скоростная компания задействует электропоезд отечественного производства Крюковского вагоностроительного завода ЭКр-1.

Новый поезд будет курсировать через день: из Киева - по четным числам, из Кривого Рога - по нечетным.

В частности, начиная с 12 декабря скоростной поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:29 и прибывать в Кривой Рог в 22:30. В обратном направлении поезд будет отправляться начиная с 13 декабря в 8:01 и прибывать в столицу в 13:00. Поезд будет курсировать без остановок, а время в пути составит пять часов.

«Билеты на этот скоростной поезд уже доступны на портале бронирования билетов http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, УЖСК с 28 ноября 2014 года продлила маршрут курсирования скоростного поезда №734/733 сообщением Киев - Днепропетровск до Красноармейска (Донецкая область).

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В этом году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.