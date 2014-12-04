Из Киева в Кривой Рог запустят скоростной поезд
На данном маршруте задействуют электропоезд отечественного производства Крюковского вагоностроительного завода
Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, назначила скоростной поезд категории «Интерсити+» №739/740 по новому маршруту Киев – Кривой Рог, который начнет курсировать с 12 декабря.
В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что на данном маршруте скоростная компания задействует электропоезд отечественного производства Крюковского вагоностроительного завода ЭКр-1.
Новый поезд будет курсировать через день: из Киева - по четным числам, из Кривого Рога - по нечетным.
В частности, начиная с 12 декабря скоростной поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:29 и прибывать в Кривой Рог в 22:30. В обратном направлении поезд будет отправляться начиная с 13 декабря в 8:01 и прибывать в столицу в 13:00. Поезд будет курсировать без остановок, а время в пути составит пять часов.
«Билеты на этот скоростной поезд уже доступны на портале бронирования билетов http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах», - отмечается в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, УЖСК с 28 ноября 2014 года продлила маршрут курсирования скоростного поезда №734/733 сообщением Киев - Днепропетровск до Красноармейска (Донецкая область).
Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.
В этом году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.
Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.