В аэропорту Сиднея начали тестировать систему распознавания лиц вместо паспортного контроля

Введение бесконтактных систем идентификации может помочь отказаться от традиционной проверки паспортов.

Авиакомпания Qantas начала тестировать в аэропорту Сиднея автоматизированную систему идентификации пассажиров.

Она использует технологию распознавания лиц и биометрические сканеры, сообщает N+1 со ссылкой на CNBC.

Сегодня паспортный контроль во внутренних и международных аэропортах осуществляется вручную, что существенно задерживает поток пассажиров, вынужденных ожидать своей очереди.

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Введение бесконтактных систем идентификации может помочь отказаться от традиционной проверки паспортов (или сделать ее выборочной), что упростит процесс прохождения контроля.

В январе 2017 года министерство иммиграции и охраны границ Австралии сообщило о планах по внедрению распознавания лиц в рамках программы по упрощению процедуры проверки документов «Seamless Traveller», которая началась в 2015 году. Теперь стало известно, что компания Qantas начала тестирование технологии сканирования лиц на избранных рейсах. Это должно помочь автоматизировать регистрацию, посадку, доступ в комфортабельные зоны ожидания и сдачу багажа. В будущем аэропорт также надеется реализовать технологию для мобильной регистрации и прохождения таможни.

Ранее сообщалось, что в будущем в Австралии планируют автоматически обрабатывать данные 90 процентов пассажиров. Полностью автоматическим процесс сделать, вероятно, не удастся из-за возможных ошибок и различных методов обхода подобных систем, пишет N+1. Например, в прошлом исследователи уже показали, что нейросеть можно обмануть с помощью бумажных очков со специальным узором.