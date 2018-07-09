Данные взвешивания грузовиков системой WiM должны быть публичными - эксперт

Чтобы победить коррупцию "Укртрансбезопасности" при взвешивании большегрузных автомобилей новой интеллектуальной системой WiM (Weight-in-Motion, которую невозможно объехать, поскольку система перекрывает всю ширину дороги) ее данные необходимо открыть общественности. Такой механизм можно создать на протяжении 2-3 месяцев, - считает эксперт по вопросам экономического анализа и транспортной инфраструктуры "Украинского института будущего" Ярослав Пилипчук.

По его словам, конфиденциальной может быть информация о характере груза, персональные данные водителя и пр. Однако, сам факт "перегруза" не может быть секретным. А если общество сможет видеть кто, когда, где нарушал установленные Законом нормативы, это сведет к минимуму коррупционные риски при проверке перевозчиков соответствующими службами.

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"Я не понимаю, почему эти результаты должны быть непубличными. Если что-то нужно не раскрывать, можно так поступать с информацией, которая может навредить безопасности груза и компании-перевозчика. Но я не вижу никакой причины, кроме нежелания должностных лиц, не раскрывать данные о перегрузах. Это вопрос эффективности управления и прозрачности. Чем менее прозрачная система, тем больше коррупции", - пояснил эксперт.

По мнению экспертов, чиновники "Укртрансбезопасности" отвечающие за весовой контроль на дорогах намеренно уходят от прозрачности, что позволяет создавать крупный сегмент "теневых" проверок. По словам эксперта Института публичной политики и консалтинга (Инполит) Сергея Быкова, по этой причине в Украине отказались от стационарных пунктов взвешивания и закупили мобильные пункты, на которых нет камер наблюдения. Следовательно, у проверяющего не возникает проблем отпускать перегруженные автомобили за "вознаграждение".

"На всю Украину сегодня функционирует один стационарный пункт взвешивания во Львовской области. Остальные на ремонте, не функционируют и т.д. Их решили заменить мобильными пунктами. Но там можно просто взять взятку и не платить в бюджет. Взял и фура поехала дальше. И какая разница - насколько она перегружена", - отметил Быков.

Сложившаяся коррупционная система контроля взвешивания может быть также выгодна, как считают эксперты, предприятиям, осваивающим впоследствии огромные бюджеты на ремонт дорог, которые систематически уничтожаются перегруженными грузовиками. Совместный проект Мининфраструктуры и ЕБРР по внедрению современной системы взвешивания Weight-in-Motion или WiM может значительно улучшить весовой контроль на дорогах. Но только при условии, если данные взвешивания будут публичными.

Эксперты считают, что современные технологии позволяют создать параллельный поток данных - с комплекса WiM на пункт весового контроля и синхронно на отдельный сервер, доступ к которому будет открыт для общественности. Каждый сможет видеть какой автомобиль, когда, где и насколько превысил весовые нормативы. Открытость позволит сопоставлять результаты взвешивания WiM с результатом проверки инспектором Укртрансбезпеки. Это создаст систему неотвратимого наказания за "перевес".

Справка. WiM-комплекс автоматически взвешивает машины, двигающиеся по автомагистрали, перекрывая всю ширину дороги. WiM предназначена для выявления в транспортном потоке перегруженных грузовиков, после чего система передает информацию инспекторам "Укртрансбезопасности" на мобильные пункты контроля, расположенные дальше по дороге. В "Укравтодоре" предлагают установить 6 спецконструкций для автофиксации взвешивания транспорта на шести дорогах: М-01 Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи, Н-01 Киев-Знамянка, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Яготин. Фиксация будет проходить в пригородах, для транспорта, заезжающего столицу, кроме того, еще один комплекс планируется построить на трассе М-06 Киев-Чоп в сторону Житомира (Житомирская область).