Китайцы не справляются с реконструкцией северного объезда Житомира - договор могут расторгнуть

Контракт между "Укравтодором" и китайской компанией Sinohydro Corporation Limited был подписан 28 ноября 2017 года.

Договор с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited на реконструкцию северного объезда Житомира по трассе М-06 между развязкой "Житомир - Восточный" и "Житомир - Западный" может быть расторгнут в ближайшие месяцы в связи с невыполнением контракта компанией.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник главы «Укравтодора» Александр Кава.

"Проблемы есть на северном объезде Житомира. Есть задержки по выполнению работ со стороны китайской компании, которая выиграла в тендере. Этот проект финансируется за счет кредита ЕБРР и ЕИБ. Поэтому это строительство регулируется правилами европейских организаций и «Укравтодор» должен их придерживаться. Как только у «Укравтодора» будет право на расторжение договора, а подрядчик не будет выполнять те работы, которые он обязан, то контракт будет расторгнут. На данном этапе, согласно договору, у «Укратодора» нет права расторгнуть договор и повлиять на подрядчика. Я думаю, в ближайшие месяцы ситуация будет ясна", - сказал он.

Справка УНИАН. 28 ноября 2017 года был подписан контракт между руководителем Госслужбы автодорог Украины Славомиром Новаком и представителем китайской компании Sinohydro Corporation Limited – Ху Фей на реконструкцию северного объезда Житомира по трассе М-06 между развязкой "Житомир - Восточный" и "Житомир - Западный".

Согласно контракту, дорога будет расширена до 4-х полос. Таким образом, будет ликвидировано последнее узкое место на автотрассе М-06 (Киев-Чоп) между Киевом и Ровно. Длина реконструируемого участка — 22,3 км.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию 4-х многоуровневых транспортных развязок, реконструкцию 3-х мостов через железнодорожные пути и реконструкцию моста через р. Каменка, строительство 2-х пешеходных мостов, оборудование освещения и современных средств организации безопасности движения.

Стоимость реконструкции составит более 42 млн евро. Финансирование работ будет осуществляться за счет кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).