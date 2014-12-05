Количество ДТП на железных дорогах Украины сократилось почти на 23%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, 53 происшествия произошли на железнодорожных переездах, 12 - на путях вне переездов.

В ДТП за отчетный период погибли 19 человек, что на два человека меньше по сравнению с январем-ноябрем 2013 года, 33 человека получили травмы (23 человека за 11 месяцев 2013 года).

В частности, 20 дорожно-транспортных происшествий на переездах и путях зафиксировано на Юго-Западной железной дороге, 13 - на Львовской, 11 - на Одесской, 9 - на Приднепровской, 7 – на Южной, 5 - на Донецкой.

«Укрализныця» констатирует, что все ДТП на железнодорожных переездах и путях произошли по вине водителей автотранспортных средств, нарушивших правила дорожного движения, и в этой связи в очередной раз призывает нарушителей неукоснительно соблюдать эти правила.

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Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2013 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 ДТП произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

«Укрзализныця» ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн - на их содержание.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.