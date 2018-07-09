"Борисполь" возглавил европейский рейтинг аэропортов

Международный аэропорт "Борисполь" стал лидером в рейтинге самых быстрорастущих европейских аэропортов.

По итогам мая 2018 года Международный аэропорт Борисполь возглавил рейтинг самых быстрорастущих аэропортов Европы согласно оценке международного совета аэропортов (ACI Europe).

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что он занял первое место среди крупных европейских аэропортов, обслуживающих от 10 до 25 млн пассажиров, обеспечив рост пассажиропотока на 22,2%.

"Борисполь продемонстрировал динамику на уровне +22,2%, опередив в том числе аэропорты Афин, Варшавы и Будапешта", - добавила пресс-служба на своей Facebook-странице.

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Кроме того, высокую динамику развития в группе продемонстрировали аэропорты Внуково (+16,8%), Афины (+15,4%), Варшава (+15,1%) и Будапешт (+13,4%).

Аэропорт отмечает, что в мае, во время обслуживания пассажиров и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве, Борисполь достиг рекордной нагрузки 60,3 тыс. пассажиров.

Рейтинг ACI Europe за май включил 229 аэропортов, которые представляют более 88% европейского пассажиропотока.