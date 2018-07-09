Сумщина потеряет деньги Дорожного фонда из-за халатности чиновников

По словам советника главы «Укравтодора», эта область не разработала проектную документацию до 30 мая и не было перспективы, что они смогут уложиться.

У Сумской областной государственной администрации заберут средства Дорожного фонда, предназначенные на ремонт и строительство дорог, и распределят их между другими областями в связи с неудовлетворительными темпами дорожных работ в Сумской области.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник главы «Укравтодора» Александр Кава.

"Сейчас идет перераспределение (средств отстающих областей в пользу других областей – УНИАН). Документ уже был принят на заседании Кабинета министров и сейчас идет его досогласование. Это изменение к распоряжению Кабмина 78-Р. Заберут у одной областной администрации… У Сумской", - сказал он.

По словам Кавы, эта область не разработала проектную документацию до 30 мая, и не было перспективы, что они смогут уложиться.

«Мы анализируем каждый случай отдельно. Если мы видим, что уже готова проектная документация и тендер вот-вот будет объявлен, то такие случаи мы не трогали. Но если не было проектной документации и понимания, когда она может быть готова, то такие случаи требуют вмешательства», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее глава «Укравтодора» Славомир Новак пригрозил перенаправить средства отстающих областей в пользу других областей, если до 30 мая не будет разработана проектная документация.

С 1 января 2018 года «Укравтодор» отвечает только за 50 тыс. км автодорог страны, остальные 120 тыс. км находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

Ранее в «Укравтодоре» сообщали, что в этом году 35% государственного Дорожного фонда в объёме 11,53 млрд грн будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. При этом наибольшую по объему субвенцию получит бюджет Киева - 1,15 млрд грн. Более 600 млн грн получат Харьковская (656 млн грн), Винницкая (623 млн грн) и Житомирская (617 млн грн) области. Более 500 млн грн будут направлены в бюджеты Полтавской (558 млн грн), Донецкой (557 млн грн), Днепропетровской (553 млн грн), Киевской (550 млн грн), Львовской (583,2 млн грн) областей.

Также 60% Дорожного фонда в объёме 19,56 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения.