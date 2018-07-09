На саммите в Брюсселе подписали соглашение на 75 миллионов евро для повышения безопасности украинских дорог

Вице-премьер Геннадий Зубко отметил, что проект будет реализован во Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве, Каменце-Подольском.

В рамках двадцатого саммита «Украина - ЕС» между Украиной и Европейским инвестиционным банком подписано финансовое соглашение - проект «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины».

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

«Проектом предусмотрено внедрение мероприятий, направленных: на снижение уровня смертности, травматизма на территориях городов, на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение степени тяжести их последствий, на создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения, повышение комфорта передвижения по городу для пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов, водителей, на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и участков с повышенной аварийностью, на устранение системных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине», - написал Зубко.

Читайте такжеВ Украине сузят ширину полос движения на дорогах

Он отметил, что проект будет реализован во Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве, Каменце-Подольском.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство утвердило государственную программу повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, которая предусматривает уменьшение смертности на дорогах до 2020 года не менее чем на 30%.

Ранее Мининфраструктуры отмечало, что планирует, начиная с 2018 года, ежегодно направлять на повышение безопасности на дорогах 5% от средств, собранных в Дорожном фонде, который заработает с 1 января 2018 года. По данным главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, за 26 лет независимости Украины на дорогах погибло около 160 тыс. человек, более 5 млн человек были травмированы. Ежегодно на дорогах погибает около 5 тыс. человек. По данным экспертов Всемирного банка, травмы и смерти на автодорогах в Украине приводят к ежегодным убыткам в размере 5 млрд.