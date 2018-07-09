Nissan признался в фальсификации данных о выбросах выхлопных газов

Специалистами были выявлены случаи подделки документации для почти 1,2 тысячи автомобилей различных моделей.

Японский автоконцерн Nissan Motor, вовлеченный в конце прошлого года в скандал после выявленных нарушений проверки безопасности продукции на своих заводах, признался в фальсификации данных об уровне выброса выхлопных газов автомобилей, произведенных на территории страны.

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По данным агентства Киодо, ссылающегося на представителей компании, специалистами были выявлены случаи подделки документации для почти 1,2 тысячи автомобилей различных моделей. Сборка автомобилей велась на пяти заводах в Японии, передает Прайм.

В понедельник министерство транспорта страны начало расследование факта фальсификации и потребовала от автоконцерна в течение месяца предоставить отчет о внутренней проверки, а также план мер по предотвращению повторения аналогичных ситуаций в будущем.

Предыдущий крупный скандал вокруг Nissan Motor разгорелся в середине сентября 2017 года, когда выяснилось, что финальная проверка автомобилей производилась сотрудниками без необходимой квалификации. С тех пор автокомпания была вынуждена отозвать с внутреннего рынка около 1,2 миллиона машин и приостановить отгрузку продукции с японских заводов. Президент компании Хирото Сайкава принес извинения за то, что автоконцерн "не оправдал доверие людей", и заявил, что добровольно решил возвращать часть своей ежемесячной зарплаты для компенсации убытков в связи со скандалом.