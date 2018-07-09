В Украине в июне снизились продажи автомобилей: самые популярные марки

Самой популярной маркой в Украине в июне стала Toyota с показателем 745 реализованных и зарегистрированных автомобилей.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 5,4% – до 6,5 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

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По данным «Укравтопрома», самой популярной маркой в Украине в июне стала Toyota с показателем 745 реализованных и зарегистрированных автомобилей, превысив свой результат годичной давности, когда было реализовано на три автомобиля меньше.

На втором месте - Renault с показателем 673 регистрации. При этом относительно прошлогоднего июня спрос на автомобили этой марки уменьшился на 9%.

Skoda с результатом 513 новых машин и падением на 7% к июню 2017 года, как и годом ранее, заняла третью строчку рейтинга.

Четвертое место, как и в июне 2017 года, у KIA - 454 авто с падением продаж на 9,6%.

Замыкает лидирующую пятерку Volkswagen, автомобили этой марки в отчетном месяце выбрали 436 покупателей, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Бестселлером месяца, после шестимесячного перерыва, вновь стал автомобиль KIA Sportage, на котором остановил свой выбор 251 покупатель.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тыс. единиц.