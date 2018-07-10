Volkswagen выплатит владельцам авто $10 миллиардов в рамках «дизельного скандала»

Автоконцерн ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

Апелляционный суд в США в понедельник признал обоснованным соглашение о выплате десяти миллиардов долларов концерном Volkswagen владельцам автомобилей в рамках урегулирования "дизельного скандала", сообщается в заявлении суда.

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"Для урегулирования группового иска выделяется десять миллиардов долларов на средства судебной защиты для членов иска", — сообщается в заявлении суда, передает Прайм.

В заявлении сообщается, что задачей суда было удостовериться, что урегулирование "не является результатом мошенничества или хитрости или сговора между сторонами и что оно справедливо… и подходит всем заинтересованным сторонам".

"Мы отмечаем, что урегулирование принесло ощутимые и существенные выгоды членам группового иска", — отмечается в заявлении. "Окружной суд более чем выполнил свой долг, удостоверившись, что урегулирование справедливо и походит участникам иска. Мы подтверждаем указ об удобрении урегулирования", — отметил суд.

Автоконцерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, подразделением которого является эта марка, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Ранее сообщалось, что в Германии проводятся расследования в связи с "дизельным скандалом". Было выявлено, что дизельные автомобили нескольких немецких концернов оснащены программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Глава минтранспорта ФРГ Андреас Шойер заявил, что немецкий автомобильный концерн Daimler должен отозвать 774 тысячи дизельных автомобилей Mercedes в Европе.