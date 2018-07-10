Министерство инициирует обращение в МИД России с протестом относительно необоснованных осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.

Министерство инфраструктуры инициирует обращение в Министерство иностранных дел Российской Федерации с протестом относительно необоснованных осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив, со стороны специальных подразделений РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на заместителя главы ведомства Юрия Лавренюка.

«Министерство инфраструктуры будет инициировать перед Министерством иностранных дел Украины вопрос об обращении по установленным дипломатическим каналам в Министерство иностранных дел Российской Федерации с протестом относительно действий специальных подразделений РФ, а также вопросов, связанных с организацией совместного использования Азовского моря и регламентации правил плавания», - говорится в сообщении.

По словам заместителя Лавренюка, всего в период с 29 апреля 2018 года по 9 июля 2018 года Российской Федерацией задержано для досмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины в Азовском море.

«Власть Российской Федерации не объясняет причины осмотра судов, тем самым создавая напряжение в регионе и мешая мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и у Азовского моря. В результате таких осмотров суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут неоправданно значительные расходы», - отметил Лавренюк.

В пресс-службе отметили, что осмотры судов осуществляются от одного до двух раз, а отдельные суда осматриваются до трех раз.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной пограничной службы, начиная со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные суда, которые следуют как в порты Украины, так и из портов Украины. В Госпогранслужбе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение.