Проезд через центр Киева заблокирован из-за акции автомобилистов с «евробляхами» (фото, видео)

Движение будет осложнено по маршруту проведения бессрочной акции протеста - в правительственном квартале и на ближайших улицах.

В центре столицы началась акция протеста общественной организации «Авто Евро Сила», представляющей права и интересы владельцев автомобилей на европейской регистрации.

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Как сообщается в Facebook сообщества «Киев Автомобильный», митинг автомобилистов начался с 6 утра 11 июля. Отмечается, что проезд будет значительно усложнен по маршруту проведения бессрочной акции, а именно - Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, ул. Грушевского, ул. Шелковичная, ул. Садовая, ул. Липская, ул. Институцкая, правительственный квартал.

Как утверждается в Facebook организации “Авто Евро Сила», в правительственный квартал прибыли около 10 тысяч автомобилей со всей страны.

«Более 20 000 активистов готовы к проведению бессрочной акции протеста возле Кабмина и ВРУ», - указано в сообщении.

По данным сервиса "Яндекс.карты", в районе проведения акции уже возникли серьезные пробки.

Напомним, председатель налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина приготовила законопроект, которым решается проблема машин с єврономерами. Владельцев хотят заставить вывезти евробляхи заграницу, а затем ввезти через таможню, заплатить, чтобы потом поставить на украинские номера.