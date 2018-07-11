"Все трясется и колышется": росСМИ рассказали о проблемах с Крымским мостом

Проехавшаяся по Крымскому мосту очевидица заявляет, что передвижение по нему опасно.

С момента открытия Крымского моста не прошло и двух месяцев, а на магистрали неожиданно было заблокировано движение.

В итоге движение в обе стороны стояло около 20 минут, и за это время на трассе успела образоваться приличная пробка, передают "Дни.ру".

Впрочем, в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства поспешили успокоить: ничего экстраординарного не случилось, закрытие было обусловлено проверкой деятельности эксплуатационных систем, а также экстренных служб.

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"Движение, конечно, запустили, но осадочек у некоторых, что называется, остался. Взбудоражили общественность и снимки пустого, без единой машины, Крымского моста, которые выложил менее недели назад один из пользователей социальной сети Twitter", - отмечают СМИ.

Пост вызвал широкий отклик у аудитории, доказательством чему стали сотни комментариев, оставленных под статьей.

В комментариях были те, кто, с их слов, лично проехал по мосту. Так, Лиона заявила, что побывала на трассе 6 июля. И эта поездка оставила у нее не самые приятные воспоминания: "Жуть. Все трясется и колышется, того и гляди, рухнет", – с ужасом вспоминает она. По ее словам, зимой мост "точно снесет вместе с машинами".

"Ездить опасно", – резюмирует натерпевшийся ужаса комментатор.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.