Владельцы "евроблях", заблокировавшие проезд по центру Киева, озвучили свои требования к власти (видео)

По словам руководителя организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, акция будет проводиться бессрочно.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, заблокировавшие ряд центральных улиц в Киеве, требуют от правительства отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

"Первое требование – это отмена постановления Кабинета министров от 20 июня №475, которое дало возможность репрессировать авто на еврономерах по всей территории Украины и практически парализовать всю работу таможен. Вторая - принять законодательство для адекватной растаможки таких транспортных средств. Ведь эта неделя является последней перед летними каникулами Верховной Рады. Поэтому нужно внести в повестку дня Рады законопроекты №8487 и 8488, чтобы они уже были зарегистрированы. Ведь повестка дня дает возможность поставить дату отчета. Если мы не внесем в повестку дня, то мы не сможем рассмотреть его до принятия нового бюджета. Так как изменения к Налоговому и Таможенному кодексам принимаются за 6 месяцев до принятия бюджета" - сказал он.

Также, по словам Ярошевича, акция будет проводиться бессрочно.

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«Мы приехали сюда на бессрочную акцию. Сейчас только небольшая часть, которую мы смогли собрать за одни сутки, и много людей не успело отпроситься с работы или доехать», - сказал он.

Кроме этого, Ярошевич отметил, что акция протеста будет проводиться только в правительственном квартале в Киеве.

«Мы давим только на законодательную и исполнительную власть. То есть на Кабмин и Верховную Раду», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в парламент были внесены два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики. Они предусматривают сниженные таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах (уменьшение размера акцизного налога с авто), отмену запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих стандарту Евро-5. В том числе в законопроектах идет речь об усилении контроля за перемещением и присутствием в Украине транспортных средств на иностранной регистрации. По словам главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, в случае, если Верховная Рада поддержит изменения в законодательство о снижении акциза на транспорт, то

растаможка автомобиля на еврономерах будет стоить 2,5-3 тыс. евро.