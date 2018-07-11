На ремонт дорог местного значения из госбюджета выделили 11 миллиардов

По словам Гройсмана, объемы выделенных средств на ремонт дорог по всей стране являются беспрецедентными.

На проведение ремонта дорог местного значения в этом году из государственного бюджета уже выделено 11 млрд грн.

Читайте такжеКитайцы не справляются с реконструкцией северного объезда Житомира - договор могут расторгнуть

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, подводя итоги работы за первые шесть месяцев текущего года.

«Дороги строятся по всем областям. Знаю, что есть ещё очень много дорог, которые нужно сделать, но объемы уже являются беспрецедентными. В том числе мы выделили 11 миллиардов на местные дороги, которые тоже делаются. То есть, фактически сейчас есть возможность организовывать масштабные работы по всей территории Украины. Хотя все понимают, что дойти до каждой дороги за один год невозможно», - сказал он.

Также премьер добавил, что в госбюджете на этот год предусмотрено выделение 2,8 млрд грн на обеспечение безопасности на дорогах.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года «Укравтодор» отвечает только за 50 тыс. км автодорог страны, остальные 120 тыс. км находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объёме 11,53 млрд грн будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. Также 60% Дорожного фонда в объёме 19,56 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения.