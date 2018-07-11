Аэропорт «Киев» предупредил о возможной приостановке рейсов

В случае повторной блокировки работы объекта силовыми структурами, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, обслуживание рейсов будет приостановлено.

Действия силовых структур могут спровоцировать приостановку обслуживание рейсов международным аэропортом «Киев» им. И. Сикорского. Об этом говорится в заявлении компании «Мастер-Авиа» относительно расследования НАБУ по международному аэропорту «Киев».

В компании напоминают, что 14 июня 2018 года административные здания и терминалы Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского были заблокированы сотрудниками НАБУ, вооруженными автоматическим оружием.

«С 10:00 14 июня до 5:00 15 июня, на протяжении 19 часов руководство КП МА «Киев» и компании «Мастер-Авиа», в том числе начальники отделов и ключевые сотрудники, удерживались в своих кабинетах без средств связи и возможности координировать работу аэропорта», - говорится в сообщении.

Как отмечается, именно в тот день из-за сложных погодных условий в аэропорту произошла аварийная ситуация - самолет авиакомпании BRAVO выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«В это время руководство аэропорта, по сути находящееся в заложниках у силовиков, не имело возможности предпринять соответствующие погодной ситуации меры. Только благодаря слаженной работе спасательных служб аэропорта ситуацию удалось удержать под контролем и в результате инцидента никто не пострадал. Подобное происшествие случилось впервые за 94 года деятельности аэропорта», - говорится в заявлении.

«Команда аэропорта «Киев» считает своим долгом предупредить, что в случае повторной блокировки работы объекта силовыми структурами, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, обслуживание рейсов будет приостановлено. Приоритетом для предприятия останется безопасность пассажиров», - говорится в заявлении.

Справка:

В 2010 году в рамках правительственной программы развития инфраструктуры украинской авиации был проведен инвестиционный конкурс, победителем которого стало ООО «Мастер-Авиа». Компания заключила договор аренды имущества аэропорта на 49 лет. Второй участник тендера, компания с российскими корнями, безуспешно оспаривал итоги конкурса в судебном порядке во всех инстанциях.

Сегодня Международный аэропорт "Киев", которым управляет «Мастер-Авиа», сотрудничает с более чем 40 авиакомпаниями, выполняя рейсы в 140 городов 48 стран мира. Ежемесячно совершается около 2500 рейсов, а ежегодно обслуживается почти 2 миллиона пассажиров. Инвестиции в аэропорт составили более 50 млн долл. США. Создано более 10 тысяч рабочих мест. Аэропорт «Киев» является вторым по величине налогоплательщиком среди столичных коммунальных предприятий.