Аэропорт «Киев» предупредил о возможной приостановке рейсов

14:35, 11 июля 2018
Транспорт/Связь
406 0
Аэропорт «Киев» предупредил о возможной приостановке рейсов / Фото УНИАН

Действия силовых структур могут спровоцировать приостановку обслуживание рейсов международным аэропортом «Киев» им. И. Сикорского. Об этом говорится в заявлении компании «Мастер-Авиа» относительно расследования НАБУ по международному аэропорту «Киев».

В компании напоминают, что 14 июня 2018 года административные здания и терминалы Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского были заблокированы сотрудниками НАБУ, вооруженными автоматическим оружием.

«С 10:00 14 июня до 5:00 15 июня, на протяжении 19 часов руководство КП МА «Киев» и компании «Мастер-Авиа», в том числе начальники отделов и ключевые сотрудники, удерживались в своих кабинетах без средств связи и возможности координировать работу аэропорта», - говорится в сообщении.

Как отмечается, именно в тот день из-за сложных погодных условий в аэропорту произошла аварийная ситуация - самолет авиакомпании BRAVO выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«В это время руководство аэропорта, по сути находящееся в заложниках у силовиков, не имело возможности предпринять соответствующие погодной ситуации меры. Только благодаря слаженной работе спасательных служб аэропорта ситуацию удалось удержать под контролем и в результате инцидента никто не пострадал. Подобное происшествие случилось впервые за 94 года деятельности аэропорта», - говорится в заявлении.

«Команда аэропорта «Киев» считает своим долгом предупредить, что в случае повторной блокировки работы объекта силовыми структурами, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, обслуживание рейсов будет приостановлено. Приоритетом для предприятия останется безопасность пассажиров», - говорится в заявлении.

Справка:

В 2010 году в рамках правительственной программы развития инфраструктуры украинской авиации был проведен инвестиционный конкурс, победителем которого стало ООО «Мастер-Авиа». Компания заключила договор аренды имущества аэропорта на 49 лет. Второй участник тендера, компания с российскими корнями, безуспешно оспаривал итоги конкурса в судебном порядке во всех инстанциях.

Сегодня Международный аэропорт "Киев", которым управляет «Мастер-Авиа», сотрудничает с более чем 40 авиакомпаниями, выполняя рейсы в 140 городов 48 стран мира. Ежемесячно совершается около 2500 рейсов, а ежегодно обслуживается почти 2 миллиона пассажиров. Инвестиции в аэропорт составили более 50 млн долл. США. Создано более 10 тысяч рабочих мест. Аэропорт «Киев» является вторым по величине налогоплательщиком среди столичных коммунальных предприятий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter