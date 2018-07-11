Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания продлил цифровые лицензии 24 телеканалам

Деятельность этих компаний соответствует необходимым для получения цифровой лицензии на многоканальное общенациональное вещание требованиям.

Сегодня, 11 июля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел на заседании вопрос переоформления и продления срока действия цифровых лицензий общенациональным телеканалам и принял положительные решения в отношении 24 вещателей.

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Как сообщает пресс-служба Нацсовета, регулятор пришел к выводу, что деятельность этих компаний соответствует необходимым для получения цифровой лицензии на многоканальное общенациональное вещание требованиям.

Отмечается, что требованием является осуществление вещания не менее чем на две трети населения каждой из областей Украины. У регулятора уточнили, что у этих вещателей скоро истекает срок действия лицензий, полученных ими на конкурсе в 2011 году.

"Согласно части первой статьи 36 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», цифровые лицензии будут действовать в течение 7 лет. Оператор телекоммуникаций – ООО «Зеонбуд», г. Киев. Каждому заказчику будет выдана лицензия на новом бланке сразу после уплаты обязательного лицензионного сбора", - говорится в сообщении.

Согласно решению Нацсовета, в цифровом стандарте смогут вещать и далее, в частности, такие телеканалы: «Интер», «Украина», «1+1», «НТН», «К1», ICTV, «Энтер-фильм», «ZOOM», «Индиго tv», «СТБ», «ТЕТ», «К2», «Новый канал», «М1», «5», «МЕГА», «ПИКСЕЛЬ TV», «XSPORT», «НЛО.TV», «2+2», «ZIK», «ЕСПРЕСО», «ПРЯМОЙ», «Эскулап-TV».