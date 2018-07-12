Холостой выстрел: зачем «евробляхеры» за два дня до депутатских каникул требуют льготы по растаможке

С шести часов утра среды 11 июля под стенами Верховной Рады и Кабинета министров сигналили машины, играла музыка, дымили шашки и даже шины. Так владельцы «евроблях» решили напомнить о себе, полностью заблокировав правительственный квартал в столице.

Последний раз «евробляхеры» проводили масштабную акцию еще в сентябре 2017 года. Тогда, как и сейчас, протестующие требовали снизить цену на растаможку автомобилей и не привлекать к ответственности владельцев авто с еврономерами за превышение сроков пребывания в Украине. С тех пор прошел год, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки, хотя власть обещала найти компромиссное решение.

Более того, евробляхеры отмечают: власть пошла в контрнаступление и усилила репрессии против них. А произошло это потому, что с конца июня украинские полицейские получили доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», где фиксируются автомобили, пересекающие границу. Теперь, полицейские могут штрафовать авто на европейских номерах, которые превысили срок «транзита» или «временного ввоза». Иными словами, рассказы вроде «вчера въехал – через неделю выеду обратно» теперь не прокатят. Патрульный экипаж сможет отследить срок пребывания авто на еврономерах и выписать… 255 грн штрафа. А вот при повторном нарушении у водителя смогут отобрать права на 3-6 месяцев или конфисковать транспорт.

Справедливости ради, действия полиции горячо поддерживают остальные автомобилисты, которые честно уплатили налоги, но жутко боятся «евробляхеров», считая, что это машины-призраки. Тем более, что в последнее время участились случаи, когда водители авто с еврономерами, став виновником аварии, просто убегали с места происшествия и не имели полиса «автогражданки».

Хотя руководитель организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич уверяет – это миф. Около 95% водителей на иностранной регистрации, по его словам, имеют автогражданку. «Если в Украину заезжает автомобиль с иностранной автогражданкой, то она, как правило, на месяц, и после окончания ее срока действия делают украинскую автогражданку. В случае ДТП все водители защищены», - говорит он.

Нет проверке

Удивительно, но первое требование у «евробляхеров» - отмена постановления Кабмина №479, которое как раз и дает право доступа полиции к базе таможни. «Первое требование – это отмена постановления Кабинета министров от 20 июня №479, которое дало возможность репрессировать авто на еврономерах по всей территории Украины», – заявил в комментарии УНИАН Ярошевич.

Однако такое требование «евробляхеров» сродни требованию к полиции не задерживать человека, совершившего преступление прямо у всех на виду.

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Второе требование - срочно включить в повестку дня Верховной Рады законопроекты по снижению стоимости растаможки транспортных средств. «Эта неделя является последней перед летними каникулами Верховной Рады. Поэтому нужно внести в повестку дня Рады законопроекты №8487 и №8488 (зарегистрированные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады 15 июня, – УНИАН). Если мы не внесем в повестку дня, то не сможем рассмотреть их до принятия нового бюджета. Так как изменения к Налоговому и Таможенному кодексам принимаются за 6 месяцев до принятия бюджета», – объясняет Ярошевич.

Стоит отметить, что в Верховной Раде уже находится почти 30 законопроектов, так или иначе затрагивающих проблематику авто на «еврономера». Подход, который в них содержится, абсолютно разный: от полной амнистии и копеечных сумм растаможки, до жесткого прессинга и конфискации таких авто. Одним из законопроектов, к примеру, среди прочего, предлагается отменить взнос в Пенсионный фонд при регистрации авто в Украине. Хотя некоторые депутаты против таких «нововведений» – говорят, это преступление против пенсионеров.

Цена растаможки по Южаниной

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина уже несколько недель публично заявляет о том, что все компромиссные проекты законов уже давно наработаны. «Нам только нужно перенести эту дискуссию на уровень сессионного зала и двигаться дальше. Вопрос сверхсложный и давно нуждается в нашем рассмотрении. Данные законопроекты являются компромиссными, они наработаны совместно со всеми ветвями власти, гражданскими активистами, экспертами, представителями «АвтоЕвроСила», – заявила она журналистам.

В частности, законопроект №8487 предусматривают сниженные таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах (уменьшение размера акцизного налога с авто). По задумке авторов проекта, акцизный налог на авто планируют рассчитывать на основе таких базовых ставок: новые авто с бензиновым двигателем – 50 евро, вместо нынешних 102 евро, а с дизельным двигателем – 75 евро.

При этом, в зависимости от объема двигателя и возраста машины, стоимость ставки будет изменяться. Сумма будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста, где коэффициент двигателя - это объем, деленный на 1000. Например, сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс куб см акциз составляет 427 евро, в возрасте до пяти лет – 2629 евро, свыше пяти лет – 3906 евро. По новым расчетам, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить 80 евро, до пяти лет – 400 евро, свыше пяти лет – 1200 евро. При этом, остаются в силе ставки НДС (20%), пошлины (10%) и Пенсионного фонда (3-5%), которые рассчитываются от цены автомобиля.

По словам Южаниной, в случае, если Верховная Рада поддержит изменения в законодательство о снижении акциза на транспорт, то растаможка автомобиля на еврономерах будет стоить не более 2,5-3 тыс евро. «Все зависит от того, насколько будет показана справедливая стоимость, потому что на такие автомобили ставка акцизного налога невысокая - 400-600 евро. Но НДС - 20% и въездная пошлина – 10%. Если автомобиль более новый и показывать справедливую стоимость - там меньший акциз. На более старые авто – больший акциз, но его стоимость меньше, и поэтому налог на добавленную стоимость (НДС) и въездная пошлина - меньше. Надо ориентироваться, что в любом случае сумма растаможки будет достигать где-то 2500-3000 евро», - говорит Южанина.

Этим же законопроектом отменяется запрет на таможенное оформление машин, не соответствующих стандарту Евро-5. Это означает, то, в случае принятия такого закона, граждане Украины смогут зарегистрировать автомобили даже старше 2010 года выпуска - независимо от их технического состояния. Сейчас это запрещено.

В другом законопроекте (№8488) речь идет об усилении контроля за перемещением и присутствием в Украине транспортных средств на иностранной регистрации. Логика властей следующая – владельцам «еврономеров» снижают цены на растаможку, но, вместе с тем, усиливают ответственность для тех, кто не захочет легализировать свои авто. Для нарушителей предусмотрен первоначальный штраф в размере 17 тыс грн. В дальнейшем, если срок регистрации будет многократно превышен (то есть, если машина будет растаможена не в течение месяца, а после двух месяцев с момента принятия закона), штраф увеличивается уже до 170 тыс грн.

Автомобиль – не водка: акциз не нужен

Несмотря на заявления Южаниной о нахождении компромисса между чиновниками и активистами относительно законопроектов, не все так однозначно. В руководитель «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич комментарии УНИАН заявил, что формулировка ни одного, ни второго законопроекта их не устраивает в связи с присутствием в них норм об акцизах.

«Цена растаможки около трех тысяч евро – это сто процентов от стоимости авто. Люди за последние две-три тысячи долларов купили машину, а их обяжут платить такую же сумму. Сейчас за растаможку надо платить шесть тысяч евро и больше. Я понимаю, что в законопроекте существенное снижение, но почему оставили акциз? Ведь, акциз — это ограничение для спиртных или других запрещенных в свободном обращении товаров. Автомобиль не является таким товаром. Поэтому мы - за полную отмену акциза», - сказал он.

Ярошевич отметил, что, в случае отмены акциза, от стоимости автомобиля в бюджет надо будет заплатить 34,5%. «Грубо говоря, если авто будет стоить две тысячи евро, то в бюджет надо заплатить 700 евро», - отметил он.

Правда, не понятно, как владельцы «евроблях» добьются отмены акциза. Ведь, комитет и большинство депутатов категорически против такого шага. Но, в «АвтоЕвроСиле» уверены в успехе своих намерений. «Торговаться с чиновниками сейчас - наша основная цель. Так как мы хотим отменить акциз. К примеру, год назад они утверждали, что нельзя отменить норму, которая не позволяет растамаживать авто ниже Евро-5, так как есть обязательства перед ЕС. Мы доказали, что это не является требованием ЕС и чиновники согласились его отменить. Так же и акциз», - говорит Ярошевич.

В случае отмены акциза, «евробляхеры» обещают поставить машины с еврономерами на украинскую регистрацию, а бюджет получит десятки миллиардов гривен.

Впрочем, если даже власть пойдет на уступки и максимально снизит цены на растаможку, «евробляхерам» рано открывать шампанское. Как уверяет генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, для того, чтобы поставить машину на украинские номера, необходимо снять авто с учета в европейской стране. Но иностранные фирмы, с помощью которых украинцы покупали машины, зачастую являются подставными и долго не работают. «Человек, который обратился в интернете к фирме, уплатил деньги за услуги от тысячи евро, теоретически, может обратится опять к фирме и попросить оформить собственность. Но где уверенность, что фирма будет работать? Они созданы для того, чтобы поставить на учет до тысячи авто, а потом фирма закрывается. А как быть человеку, который купил авто на рынке у неизвестного человека?», - обращает внимание на проблемы Назаренко.

Но, несмотря на все трудности, история с «еврономерами» в Украине и так зашла слишком далеко. Теперь требуется срочное хирургическое вмешательство. Именно поэтому Южанина заверила протестующих водителей, что попытается уговорить спикера Верховной Рады Андрея Парубия вынести на голосование законопроекты о «евробляхах» 12 июля, в этот четверг. Но результат никто никому по-прежнему не гарантирует.

Александр Куницкий