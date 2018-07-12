Порошенко выступил против сокращения отделений «Укрпошты» в сельской местности

Порошенко призвал министра социальной политики Андрея Реву и министра инфраструктуры Владимира Омеляна найти «компромисс», а до тех пор система выплаты пенсий будет работать в привычном для населения режиме.

Президент Украины Петро Порошенко заявил, что выступает категорически против сокращения Национальным оператором почтовой связи «Укрпошта» отделений в сельской местности, а также намерения прекратить предоставление услуги по выплате пенсий через отделения оператора.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook по итогам встречи с министром социальной политики Андреем Ревой, министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, генеральным директором «Укрпошты» Игорем Смелянским и председателем правления Пенсионного фонда Алексеем Зарудным.

«Поддерживаю возмущение жителей сельской местности заявлением «Укрпошты» о сокращении отделений в селах и намерении прекратить выплату пенсий. Считаю это категорически неприемлемым!», - написал глава государства.

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По его словам, государственные предприятия должны выполнять определенные социальные функции.

«Я охотно поддержу любые инициативы, которые повышают эффективность деятельности государственных предприятий, но считаю категорически неприемлемым, когда они вынимают последние копейки из кармана пенсионера», - подчеркнул глава государства.

Порошенко призвал министра социальной политики, министра инфраструктуры, генерального директора «Укрпошты» и председателя правления Пенсионного фонда найти компромисс – «другую модель, которую введут в действие по решению правительства, а пока система будет работать в привычном для населения режиме».