Появилось новое видео недостроенного оккупантами участка Крымского моста

Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, оккупанты запланировали его открытие на 2019 год.

Блогер Игорь Корсаков показал новое видео недостроенного участка Крымского моста. На записи он утверждает, что "степень готовности моста высокая".

Читайте также"Все трясется и колышется": росСМИ рассказали о проблемах с Крымским мостом

По словам Корсакова, осталось установить около 5,5 км и построить 17 опор. Также блогер показал надвижки и металлоконструкции на скользунах.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.