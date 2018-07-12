Появилось новое видео с недостроенного участка Крымского моста оккупантов

Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, оккупанты запланировали его открытие на 2019 год.

Блогер Игорь Корсаков показал новое видео с недостроенного участка Крымского моста. На записи он утверждает, что "степень готовности моста высокая".

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По словам Корсакова, осталось установить около 5,5 км и построить 17 опор. Также блогер показал надвижки и металлоконструкции на скользунах.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.